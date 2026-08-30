Tiroteo en fiesta rave de Suiza deja un muerto y cinco heridos

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en una fiesta rave con unos 3 mil 500 asistentes en la ciudad de Aarau, Suiza.

En Aarau, Suiza, una mujer de 22 años murió y 5 personas resultaron lesionadas

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando se escucharon varios disparos en medio del evento, celebrado en esta ciudad situada a unos 40 kilómetros al oeste de Zúrich.

La Policía cantonal desplegó un amplio operativo en la zona y mantiene la búsqueda del responsable.

Según testimonios recogidos por medios locales, algunos asistentes pensaron inicialmente que los disparos eran fuegos artificiales.

Un video difundido por la prensa suiza permite escuchar alrededor de una decena de detonaciones cerca del lugar donde se desarrollaba la fiesta.

🚨🇨🇭 En Suiza:



Una mujer de 22 años murió y cinco personas resultaron heridas, algunas graves, en un tiroteo ocurrido durante una rave en Aarau, Suiza. La Policía mantiene ahora un amplio operativo para localizar al responsable que sigue prófugo. pic.twitter.com/9sbjBEfaXp — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) August 30, 2026

La Policía confirmó posteriormente que una persona falleció y que otras cinco resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente al responsable del tiroteo.

La Policía cantonal indicó que todavía se desconocen los motivos del ataque y las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.

Tampoco se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.