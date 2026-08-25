Condenan al tiktoker Urías Lobo por falso aviso de emergencia en Honduras

El tiktoker hondureño Urías Jabín Lobo Montoya, conocido en redes sociales como “Urías Lobo”, fue condenado a seis meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de abuso de llamadas a los servicios de emergencia.

Juez ordena detención de Urías Lobo por presunto trato degradante contra un menor

Según el Ministerio Público, el creador de contenido simuló una emergencia médica y proporcionó información falsa durante una transmisión en vivo, provocando una movilización de los servicios de emergencia y afectando el orden público.

Pese a la condena, Lobo permanece en prisión preventiva mientras enfrenta un segundo proceso por el delito de trato degradante agravado. En este caso, es señalado junto al también creador de contenido “Soy Rosel” de haber pagado 500 lempiras a un niño en situación de calle para raparle la cabeza mientras se burlaban de él y grababan la acción.

La audiencia inicial por este segundo proceso está programada para este martes 25 de agosto de 2026. Las autoridades investigan si ambos creadores realizaron estos actos con el propósito de generar contenido y aumentar las visualizaciones en redes sociales.

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