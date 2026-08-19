Choque de autobús y camión deja 23 personas fallecidas en Brasil

Una aparatosa colisión entre un autobús y un camión dejó un saldo de 23 personas fallecidas y cinco heridas en el sur de Brasil.

El accidente se produjo cuando el camión invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús en la carretera BR-373, a su paso por el municipio de Imbituva, en el estado de Paraná, según un comunicado de la Policía Federal de Carreteras.

La gran mayoría de las víctimas fatales iba en el autobús, que pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos. El conductor del camión también falleció.