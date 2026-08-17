Naufragio de ferry deja 92 muertos en Zimbabue
Al menos 92 personas murieron tras el naufragio de un ferry sobrecargado en el lago Kariba, Zimbabue, mientras equipos de rescate continúan buscando a pasajeros desaparecidos.
La embarcación transportaba a 153 personas cuando se volcó después de ser golpeada por fuerte oleaje cerca de la isla Long, durante un recorrido entre Kariba y Chalala.
El comisionado Paul Nyathi informó que el hallazgo de otros 8 cuerpos elevó el balance oficial a 92 fallecidos.
El ferry pertenecía a la Agencia Rural para el Desarrollo de Infraestructuras.
Tras la magnitud de la tragedia, el presidente Emmerson Mnangagwa declaró el estado de desastre, lo que permitió ampliar la respuesta de emergencia en la zona.
El Departamento de Protección Civil activó el operativo nacional de búsqueda y rescate y dispuso el uso de un helicóptero para apoyar las labores.
La Policía movilizó además 2 embarcaciones grandes, 2 pequeñas y más de 40 agentes de la unidad subacuática, junto con otros recursos destinados a localizar a las víctimas.