Grave en Hospital Lenin Fonseca un desconocido tras accidente en Managua

En estado grave ingresó al Hospital Lenin Fonseca, un hombre no identificado de unos 35 años, quien fue víctima de un accidente de tránsito ocurrido en un lugar no especifico de Managua.

El desconocido sufrió un trauma craneal severo y diversos traumas, por lo que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial capitalino.

El hombre mide aproximadamente 1.60 de estatura, es de piel morena, delgado, pelo crespo suelto y al momento del accidente vestía camisa color negro y un short rojo.

Al mismo centro hospitalario fue llevado Jorge Luis Delgado Pérez, de 38 años, quien resultó con múltiples golpes al accidentarse en motocicleta en Managua.

En otro orden, en el hospital Antonio Lenin Fonseca fallecieron por causas naturales, Gerald Ernesto Blanco Suazo, de 36 años; Alba Rosa Rivera Hernández, de 75, y Allana West Molina, de 50 años, todos originarios de Managua.

