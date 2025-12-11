Catástrofe en Marruecos: 19 muertos y 16 heridos en el derrumbe de dos edificios

Esta tragedia forma parte de una serie de desafortunados incidentes similares ocurridos en Marruecos en los últimos años. En mayo, nueve personas murieron en el derrumbe de un edificio en la propia ciudad de Fez.

Un total de 19 personas murieron y otras 16 resultaron heridas anoche al derrumbarse dos edificios de viviendas en la ciudad marroquí de Fez. El siniestro tuvo lugar en el barrio de Mostaqbal, en el distrito de Masirah de la histórica ciudad septentrional, cuando se desplomaron los dos edificios de cuatro plantas.

Los heridos sufrieron heridas de diversa consideración, según la agencia oficial de noticias marroquí. De momento siguen en marcha las operaciones de búsqueda para rescatar y recuperar a las personas que puedan estar aún bajo los escombros, por lo que es probable que el número de víctimas aumente.

En los dos bloques de apartamentos vivían ocho familias. Las autoridades locales y de seguridad enviaron al lugar equipos de Protección Civil para asegurar la zona y evacuar a los residentes de las casas vecinas.

Esta catástrofe se produce en medio de una serie de desgraciados incidentes similares ocurridos en Marruecos este año y en años anteriores. En mayo, nueve personas murieron en el derrumbe de un edificio en la propia ciudad de Fez. El lugar figuraba en la lista de edificios en peligro de derrumbe y se notificó a los residentes que debían abandonarlo, informó AFP citando una fuente local.