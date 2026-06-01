Caso legal golpea a Bad Bunny por uso indebido de “La Casita”
El cantante puertorriqueño Bad Bunny enfrenta un nuevo problema legal relacionado con el uso de la marca “La Casita”, nombre que ha utilizado en proyectos vinculados a su carrera artística.
De acuerdo con información difundida por medios internacionales, una empresa presentó una demanda alegando que posee los derechos sobre la marca y que el artista habría hecho uso de ella sin la autorización correspondiente.
La disputa gira en torno al uso comercial del nombre, que ha sido empleado en iniciativas promocionales y espacios asociados al intérprete de Tití Me Preguntó y Moscow Mule. Los demandantes sostienen que el uso de la denominación podría generar confusión entre el público y afectar sus derechos comerciales.
Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo han ofrecido declaraciones detalladas sobre el proceso judicial. Sin embargo, el caso ya ha comenzado a generar atención en medios de entretenimiento y entre los seguidores del artista.
Expertos señalan que este tipo de conflictos relacionados con marcas registradas son frecuentes en la industria del entretenimiento, especialmente cuando nombres o conceptos adquieren notoriedad pública y valor comercial.
El proceso legal se encuentra en desarrollo y serán las autoridades correspondientes las que determinen si existió una infracción a los derechos de propiedad intelectual reclamados por la parte demandante.
Mientras tanto, Bad Bunny continúa con sus proyectos profesionales y mantiene una fuerte presencia en la escena musical internacional, aunque este litigio representa un nuevo desafío fuera de los escenarios.
Los seguidores del artista permanecen atentos a la evolución del caso y a cualquier pronunciamiento oficial que pueda surgir en los próximos días.