Reinas y Princesas Nicaragua 2025 destacan como embajadores del turismo y cultura nacional

Grethel Gámez, Reina Nicaragua 2025, junto a las princesas Isabella Salgado y Ashley Putchie, se consolidan como auténticas embajadoras de la belleza, la cultura y la identidad nacional, promoviendo el nombre del país en importantes plataformas turísticas del mundo.

A través de su participación en diversas actividades nacionales e internacionales, las soberanas comparten la esencia de Nicaragua, proyectando sus impactantes paisajes naturales, la riqueza de sus tradiciones y la calidez de su pueblo como el principal atractivo para los visitantes.

Durante su periodo de reinado, Grethel, Isabella y Ashley han acompañado las misiones oficiales del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) en países como la República Popular China, Venezuela, España, México y la Federación de Rusia.

En estos foros y ferias internacionales, la representación de la belleza pinolera destaca el potencial de los volcanes, playas, lagos, reservas naturales y ciudades históricas nicaragüenses, al mismo tiempo que visibiliza el empoderamiento y el rol protagónico de la mujer en la sociedad actual.

