Tigo Business presenta tendencias de ciberseguridad en Tech Day

Tigo Business presentó en Tech Day Nicaragua 2026 cómo la inteligencia artificial ayuda a las empresas a detectar amenazas, responder más rápido a incidentes y construir entornos digitales más seguros.

Tigo Business destaca uso de inteligencia artificial en ciberseguridad empresarial

La compañía compartió tendencias y herramientas orientadas a fortalecer la resiliencia digital de las organizaciones, en un momento en que los ataques cibernéticos exigen respuestas más rápidas y precisas.

Durante el evento, Tigo Business desarrolló la conferencia “Ciberseguridad potenciada por Inteligencia Artificial (I.A.)”, impartida por Norman Santana, gerente de Ingeniería Preventa de Tigo Business.

Santana explicó cómo la inteligencia artificial está transformando la detección, el análisis y la respuesta frente a amenazas cibernéticas mediante la automatización de procesos.

La exposición también abordó el fortalecimiento de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y el uso de capacidades predictivas para reducir riesgos antes de que se conviertan en incidentes mayores.

El encuentro reunió a ejecutivos, líderes de tecnología, especialistas y tomadores de decisión interesados en las herramientas que impulsan la transformación digital de las organizaciones.

Carlos Quant, director de Tigo Business, destacó que la evolución de las amenazas exige un nuevo enfoque de ciberseguridad.

El ejecutivo señaló que la inteligencia artificial permite anticipar riesgos, automatizar respuestas y fortalecer la capacidad de protección de las empresas.

En el stand de Tigo Business, los asistentes recibieron asesoría sobre el portafolio de soluciones empresariales de la compañía.

También accedieron a un diagnóstico de madurez en ciberseguridad, diseñado para evaluar su nivel de preparación frente a amenazas actuales e identificar oportunidades de mejora.

La edición 2026 de Tech Day reunió a más de 20 marcas patrocinadoras y desarrolló una agenda especializada sobre inteligencia artificial, automatización, infraestructura tecnológica, redes inteligentes, transformación digital y computación cuántica.

El evento se consolida como uno de los principales espacios de intercambio de conocimiento tecnológico en América Central y el Caribe.

Con su participación, Tigo Business reafirmó su compromiso de acompañar a las empresas nicaragüenses en sus procesos de transformación digital.

La compañía continuará acercando soluciones de conectividad, ciberseguridad, servicios en la nube, colaboración y modernización tecnológica para fortalecer la continuidad operativa, la competitividad y la protección de activos digitales.

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