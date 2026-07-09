Walmart impulsa empleo, sostenibilidad y apoyo social en Centroamérica

Walmart Centroamérica presentó su Reporte Ambiental, Social y de Gobernanza 2025, con resultados en inversión, empleo, apoyo comunitario, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de proveedores en los cinco países donde opera en la región.

Walmart Centroamérica impulsa sostenibilidad, empleo y apoyo social en la región

Durante el año 2025, la compañía abrió 24 nuevas tiendas, mantuvo una fuerza laboral de más de 37 mil asociados y apoyó a 624 mil personas en condición de vulnerabilidad mediante donaciones de productos valoradas en $14 millones.

El reporte recoge avances de Walmart de México y Centroamérica en un modelo de negocio más regenerativo, resiliente y sostenible.

La empresa destacó inversiones orientadas a la expansión de tiendas, modernización de infraestructura, logística, tecnología y operación sostenible.

Entre los principales hitos figura la puesta en marcha del Centro de Distribución de Perecederos en Costa Rica, considerado el más grande de su tipo en Centroamérica.

La compañía también avanzó en innovación operativa y digitalización de procesos para mejorar su capacidad de atención y abastecimiento.

En materia laboral, Walmart reportó más de 6,800 promociones internas durante 2025.

La empresa también fortaleció su red de abastecimiento con más de 1,000 nuevos proveedores, como parte de su aporte al crecimiento económico regional.

A través de los programas Una Mano para Crecer y Tierra Fértil, Walmart apoyó a 540 pymes manufactureras y 619 productores agrícolas centroamericanos.

Estas iniciativas buscan ampliar oportunidades para pequeñas empresas y productores que forman parte de la cadena de valor de la compañía.

En el área social, Walmart Centroamérica donó más de 6,600 toneladas de productos, incluyendo frutas, verduras, lácteos, alimentos congelados, huevos, queso, embutidos, pizzas, productos precocinados y alimentos para mascotas.

La empresa explicó que estas donaciones forman parte de su estrategia para reducir el desperdicio de alimentos, recuperando productos aptos para el consumo desde tiendas, plantas de producción y centros de distribución.

También se realizaron más de 50 iniciativas de voluntariado, con la participación de más de 1,200 asociados en diferentes acciones comunitarias.

En sostenibilidad ambiental, Walmart informó que el 77.7 % de la electricidad utilizada provino de fuentes renovables.

Además, el 7.2 % del consumo eléctrico fue autogenerado mediante paneles solares.

La compañía reportó que el 59.3 % de los empaques de marcas privadas son reciclables, reutilizables o compostables.

Estos empaques contienen un 5.3 % de resinas recicladas recuperadas de posconsumo.

El informe también señala que se recuperó el 73.7 % de los residuos, desviándolos de los vertederos.

En cultura organizacional, Walmart Centroamérica destacó que 337 tiendas alcanzaron la meta de cero accidentes.

Más de 12,100 asociados fueron capacitados en prácticas sostenibles, como parte de los esfuerzos por fortalecer seguridad, inclusión y desarrollo del talento.

Marco Murillo, gerente de Sostenibilidad, señaló que los resultados reflejan el compromiso de la empresa con la creación de valor sostenible para clientes, asociados y comunidades.

Walmart Centroamérica continuará impulsando inversiones, programas sociales, abastecimiento responsable y acciones ambientales para fortalecer su aporte al desarrollo económico y social de la región.

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