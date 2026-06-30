Tigo impulsa competencias digitales en docentes de Nicaragua

Más de 17,000 profesores nicaragüenses fueron certificados desde 2021 por el programa Maestros Conectados de Tigo Nicaragua, una iniciativa que fortalece las competencias digitales de los educadores y beneficia a más de 682,000 estudiantes en todo el país.

Maestros Conectados certifica a más de 17,000 docentes en Nicaragua

Solo en lo que va de 2026, el programa certificó a 2,246 maestros, quienes acumularon 4,043 horas de formación para llevar nuevas herramientas tecnológicas a sus aulas.

En las clases del profesor Yersong Monge, la pizarra tradicional ahora convive con pantallas, tablets y celulares utilizados como recursos para aprender, investigar y despertar la curiosidad de los alumnos.

El docente destacó que la tecnología se convirtió en una aliada para hacer sus clases más dinámicas y motivar a los estudiantes a aprender con sus propios dispositivos.

La iniciativa no se limita al uso de aparatos en el aula.

También busca que los maestros desarrollen nuevas formas de enseñar, conectadas con el mundo digital en el que crecen los niños y jóvenes.

Desde su inicio en 2021, Maestros Conectados suma 35,630 horas de capacitación en competencias digitales e innovación educativa.

El programa también permitió que estudiantes se integraran a iniciativas como Gamers en Acción, por invitación de sus propios profesores.

La profesora Esmelda Velásquez señaló que las capacitaciones le dieron más confianza para utilizar plataformas interactivas y romper la barrera de la enseñanza tradicional.

Para ella, estas herramientas permiten acercar el conocimiento al entorno donde hoy se mueven los estudiantes.

En 2026, el programa evolucionó hacia un modelo con mayor interacción mediante capacitaciones en vivo por YouTube, Zoom y Google Meet.

Estos espacios permiten resolver dudas en tiempo real, compartir experiencias entre educadores y fortalecer una comunidad de aprendizaje docente.

La formación también impulsa el uso responsable de herramientas digitales e Inteligencia Artificial para enriquecer el proceso educativo.

María José Argüello, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Tigo Nicaragua, afirmó que cada maestro que incorpora nuevas herramientas amplía las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes.

La ejecutiva destacó que acompañar a los docentes en este proceso contribuye al desarrollo de las comunidades y las prepara para los desafíos del futuro.

Tigo Nicaragua continuará ampliando la comunidad de Maestros Conectados para llegar a más colegios y universidades, con formación continua que ayude a los educadores a responder a los retos de la educación actual y futura.