Tigo capacitará a 2,300 estudiantes en seguridad digital

Tigo Nicaragua anunció que más de 2,300 estudiantes participarán este año en el programa Conéctate Seguro, una iniciativa que promueve el uso responsable y creativo del internet dentro y fuera del aula.

Programa Conéctate Seguro llega a colegios nicaragüenses

El programa contempla la realización de 60 talleres en diferentes departamentos del país, involucrando a docentes, familias y comunidades en la formación de ciudadanos digitales responsables.

La compañía de telecomunicaciones impulsa nuevas formas de aprender y convivir con la tecnología para estudiantes, padres de familia y docentes, reflejando su compromiso estratégico con una inversión sostenida en educación digital.

Primeros talleres beneficiaron a 493 estudiantes

Tigo Nicaragua lanza 60 talleres de educación digital

Los primeros talleres de Conéctate Seguro se realizaron en el Colegio Cristiano La Verde Sonrisa y contaron con la participación de 493 estudiantes.

Durante las actividades, los jóvenes aprendieron a identificar riesgos digitales, proteger su identidad en línea, comunicarse con respeto y utilizar la tecnología de manera equilibrada y creativa.

Como referente en formación tecnológica, Tigo Nicaragua proyecta impactar a niños y jóvenes fomentando el pensamiento crítico y las habilidades para desenvolverse de manera segura en entornos digitales.

Docentes destacan impacto del programa

Más de 2,300 estudiantes desarrollarán habilidades digitales con programa de Tigo Nicaragua

«El programa permite que los estudiantes comprendan la importancia de tomar decisiones responsables en internet, y al mismo tiempo se sienten empoderados para aplicar estos conocimientos en su vida diaria«, explicó Yader Mercado, docente del colegio.

«Es gratificante ver cómo los jóvenes participan activamente y se convierten en referentes para sus compañeros y familias«, agregó el profesor sobre el impacto de los talleres en los chavalos.

Alianzas estratégicas fortalecen alcance

Conéctate Seguro cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como UNICEF, Aldeas Infantiles SOS, Banco de Alimentos, colegios privados y universidades, quienes ayudan a crear conciencia sobre la educación digital y a extender el alcance de los talleres en las comunidades educativas.

«En Tigo Nicaragua creemos que iniciativas como esta fortalecen la autonomía de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del entorno digital con confianza y responsabilidad«, destacó María José Argüello, gerente de responsabilidad corporativa de la empresa que se encuentra ubicada en Ofiplaza San Dionisio, en la pista suburbana en Managua.