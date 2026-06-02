Tigo llevará los 104 partidos del Mundial 2026 a los hogares nicaragüenses

Tigo Nicaragua anunció que las familias nicaragüenses podrán disfrutar los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026™ a través de Tigo Sports, en una experiencia pensada para ver el torneo desde casa, desde el celular y en distintos dispositivos.

La compañía presentó su propuesta mundialista hoy en Managua, destacando que el evento deportivo se vivirá de forma más digital, simultánea y conectada.

Con más partidos, distintos horarios y encuentros que podrían jugarse al mismo tiempo, el Mundial exigirá una forma más práctica de seguir cada jornada.

Por eso, Tigo ofrecerá acceso a todos los partidos desde la App Tigo Sports, disponible para dispositivos Android y iOS.

Los clientes PrePago y PosPago podrán activar paquetes mundialistas que incluirán acceso a los encuentros, además de gigas para navegar dentro de la plataforma durante la vigencia del paquete.

Estos paquetes estarán disponibles en la App Tigo Sports, la App Mi Tigo y en pulperías autorizadas a nivel nacional.

Los clientes Full Hogar que ya cuentan con servicios de televisión, internet y línea móvil PosPago en una misma factura tendrán incluido el acceso al Mundial dentro de su plan.

Ese beneficio aplicará tanto para ver los partidos desde la televisión como desde la App Tigo Sports.

Michael Hernández, director de Marketing de Tigo Nicaragua, expresó que la propuesta busca que los clientes disfruten el Mundial de una manera más práctica, digital y conectada, dentro y fuera de casa.

El Mundial 2026 promete convertirse en una experiencia continua para millones de aficionados, entre reuniones familiares, camisetas, comidas compartidas y la emoción de seguir a las selecciones favoritas.

Con esta oferta, Tigo Nicaragua se prepara para acompañar la fiebre mundialista en el país, mientras sus clientes organizan cómo vivir cada partido desde sus hogares y dispositivos móviles.