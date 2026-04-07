Mercado Israel Lewites ofrece frutas y verduras frescas

Desde muy temprano los comerciantes del mercado Israel Lewites, reciben a las familias que realizan sus compras para preparar los alimentos del hogar, en esta temporada de verano las frutas son importantes para una dieta sana y ayudar al cuerpo para evitar la deshidratación.

Variedad de frutas frescas: piñas, papayas, melones, sandías en mercado Israel Lewites

El comerciante Natanael Hernández, dijo que los cítricos tienen un poco más de precio por la temporada seca, los limones se ofertan a 5 córdobas la unidad y 50 la docena. Mientras que las naranjagrias, a 10 y 12 córdobas la unidad.

Las sandías, melones, piñas y papayas, los precios oscilan entre 20 y 50 córdobas por unidad, en dependencia del tamaño, y si la compra es de mayor volumen, hay más descuentos.

Los plátanos se cotizan a 10 córdobas, de momento sólo hay verdes, y durante la semana habrá maduros.

