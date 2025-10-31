¡Vivo de Milagro! Piloto de avioneta realiza aterrizaje forzoso para no morir en Morrito, Río San Juan

Los años de experiencia le valieron de mucho al piloto Julio Soza Valdivia, quien la mañana de hoy viernes realizó un aterrizase forzoso para salvar su vida.

El hecho ocurrió en Morrito, Río San Juan, cuando don Julio piloteaba una avioneta que sufrió desperfectos en pleno vuelo.

El experimentado piloto que este sábado cumplirá 63 años, lanzó la carga que transportaba en la nave, y al perder altura, maniobró hasta aterrizar en un camino de tierra cuando los vientos en la zona estaban a 23 kilómetros por hora.

Don Julio Soza Valdivia es originario de Malpaisillo, León, y con este nuevo hecho, suma una aventura más en su itinerario de vuelo en cielo nicaragüense.

La emergencia ocurrió 24 horas después de la muerte del capitán chinandegano Julio José Caballero González, de 49 años, quien la mañana del jueves se desplomó con todo y el helicóptero fumigador que piloteaba.

La fatalidad ocurrió en la comarca Las Pencas, en Morrito, cuando el piloto se dirigía hacia la empresa Frutales del San Juan (FRUTAN) ubicada dentro del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en San Carlos, Río San Juan.