Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) sanciona a Oliver Espinoza Guido

Por este medio la CNBS, de acuerdo al Arto. 4, inciso e), del Reglamento General, informa a los equipos participantes en el XXIX Campeonato GPO 2026, fanaticada y Crónica Deportiva la decisión y aplicación del reglamento de Ética y Disciplina al pelotero Oliver Espinoza Guido, del equipo San Fernando de Masaya.

El domingo 3 de mayo del 2026 en retorno de Laguna de Perlas del equipo San Fernando, del departamento de Masaya, que realizó serie con el equipo Caribe Sur, ya en la entrada de Juigalpa se dio un incidente de agresión física entre los peloteros Oliver Espinoza Guido y el pelotero Cristopher Flores Gamboa.

El pelotero Oliver agredió con golpe de puño en la sien al pelotero Cristopher Flores,provocándole lesión en la nariz y será sometido a cirugía en los próximos días.

Ambos peloteros llegaron a una mediación para que dicho incidente no llegara a otras instancias.

La CNBS recibió carta del Representante del equipo San Fernando de Masaya refiriéndose al tema y tomarán medidas en futuros viajes del equipo.

También se recibió carta del pelotero Cristopher Flores manifestando la agresión inesperada por parte del compañero de equipo Oliver Espinoza, primero le dio golpe en la cabeza y cuando le reclamó, Oliver Espinoza lo agredirlo con mayor violencia.

En consecuencia, Flores sufrió herida abierta en el párpado del ojo derecho, sangrado profundo por la nariz y Hematoma en la cuenca ocular.

En el autobus fue atendido por su fisioterapeuta y llegando a Masaya fue atendido en el Centro de Salud de Nindirí. También manifiesta que el especialista de maxilo Facial le encontró fractura nasal, para lo cual tiene programada una cirugía el día 18 de mayo del 2026.

Basándonos en el informe del Representante del equipo San Fernando de Masaya y carta del pelotero Cristopher Flores la CNBS resuelve lo siguiente:

Aplicar al pelotero Oliver Espinoza Guidodel equipo San Fernando de Masaya art # 1, art # 30 inciso B.del reglamento de Ética y Disciplina GPO 2026 que literalmente es así:

Art #1 El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que rigen la Ética y disciplina de los Managers, Coach, Jugadores, Cuerpo de Apoyo, Árbitros, Anotadores, Administradores, Directivos, Cronistas Deportivos y Prensa en General, que participen antes, durante y después en los Campeonatos Nacionales (GPO), incluyendo la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS).

Art #30 El Jugador que agreda a un árbitro, aun compañero de equipo, a cualquiera de los integrantes de otro equipo, a espectadores o a periodistas, con golpes de mano, pies, guante u otro objeto, independiente de cualquier otra pena impuesta por una autoridad distinta a la de los Campeonatos Nacionales de Beisbol Superior será sancionado de la siguiente manera.

b) El Jugador involucrado como parte actora en una agresión con golpes de manos, pies, guante, bate, máscara, o cualquier otro objeto contundente, causando dicha agresión lesiones físicas, contra compañeros de su Equipo, Árbitros, Anotadores, o de distinto Equipo:

La Primera vez: suspendido por un (1) año de toda actividad en el Béisbol Nacional.

La sanción inicia el 13/5/26 y finaliza el 13/5/27

Dado en la ciudad de Managua, a los 13 días del mes de mayo del año 2026.

Sin más que agregar.

Cc/ CNBS

Equipo Masaya

Pelotero Cristhofer Flores

Pelotero Oliver Espinoza