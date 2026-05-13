Boaco: fallece joven mecánico luego que moto manejada por su gemelo impactó contra camioneta

En el hospital José Nieborowski de Boaco se rindió ante la muerte anoche José Adán Pérez Luna, de 20 años, debido a las graves lesiones que sufrió cuando la moto en que viajaba de pasajero impactó de frente contra una camioneta.

El accidente vial se registró a las 4 con 45 minutos de la tarde de ayer miércoles, en el sector del Puente Muco, en el barrio Hernán Cruz, kilómetro 88 y medio de la carretera Managua – Boaco.

José Adán viajaba en la moto marca Yamaha color negro, sin placa, conducida por su gemelo Jason Alexander Pérez Luna, de 20 años, quien invadió el carril contrario y chocó de frente con la camioneta Toyota blanca matrícula M 169-374, manejada por Martín Lira, de 53 años.

Mientras que José Adán Pérez falleció poco tiempo después en el hospital, su gemelo Jason sufrió múltiples lesiones y continúa ingresado en el centro asistencial.

Los gemelos Pérez Luna son originarios del barrio la Cruz Verde, de Boaco, donde familiares velaron los restos de José Adán para posteriormente darle el último adiós en el camposanto de la zona.