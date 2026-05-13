Entrenador muere estrellado tras discutir con su pareja en el barrio Enrique Schmidt

En cuestión de minutos perdió la vida José Antonio López, de 25 años, luego de estrellarse en moto contra un poste del tendido eléctrico en una calle del barrio Enrique Schmidt, Distrito VII de Managua, la noche de ayer miércoles.

José Antonio López, de 25 años

Testigos dijeron a Tu Nueva Radio Ya que José López se desplazaba a exceso de velocidad de los semáforos de Villa Flor Sur una cuadra al Oeste y una al sur, cuando perdió el control de su moto, dando paso a la tragedia.

Nuestro cazador de noticias José Dávila dijo que tras caer en la calle, una pobladora de la zona le estuvo practicando técnicas de reanimación cardiopulmonar al joven, pero falleció diez minutos después en el sitio.

“El muchacho circulaba rápido de norte a sur, y como andaba muy bolo, perdió el control, se salió de la vía y tras impactar en la cuneta, pegó en al poste…La motocicleta quedó a seis metros del cuerpo”, dijo un testigo ocular.

Otras personas dijeron que José Antonio vivía en la colonia Primero de Mayo y había discutido fuertemente con su pareja cuando agarró la moto placa M 344-112 y salió hacia el barrio Enrique Schmidt donde encontró la muerte.

José Antonio López era entrenador de un gimnasio del sector y conocido cariñosamente entre amigos y conocido como “Robokid”.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones, en tanto, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

