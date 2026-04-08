Vecino mata a reina de belleza y a su hijo de 6 años en Brasil

Karielle Lima Marques de Souza, de 23 años y su hijo Nicolas Marques Sodré, de 6, fueron asesinados a puñaladas dentro de su vivienda del municipio brasileño de Ibirapitanga, en el sur del estado de Bahía.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud tras el ataque, pero no lograron sobrevivir a la gravedad de sus heridas. Según la Policía Civil, el sospechoso, es un hombre de 32 años identificado como Rolemberg Santos de Pina, mantenía un interés no correspondido por la joven, quien tenía pareja y rechazaba cualquier contacto con él.

De acuerdo con la investigación, el agresor, que vivía en una calle detrás de la casa de las víctimas, habría planeado el crimen y aprovechado la ausencia de la pareja de la mujer para ingresar a la vivienda, perpetrar el ataque y darse a la fuga.

Posteriormente, las autoridades informaron del hallazgo de un cadáver en una propiedad de la zona rural del municipio de Maraú. En el lugar se confirmó que se trataba del presunto autor del crimen. Junto al cuerpo fueron encontrados un cuchillo y una motocicleta con la cual se habría dado a la fuga. La principal hipótesis apunta a que el hombre se quitó la vida tras cometer el doble asesinato.