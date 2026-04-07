Hermanitos mueren al quedar atrapados en refrigerador cuando jugaban a las escondidas en Colombia

Dos hermanitos identificados como Darien y Sofía Saori Guevara Tiller, fueron encontrados sin vida en el interior de un refrigerador en Vista Hermosa, Colombia.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el refrigerador estaba vacío y desconectado. Las primeras hipótesis señalan que los hermanos estaban jugando y se escondieron y habrían muerto por asfixia.

“Los cuerpos hoy están en medicina legal haciendo las labores de investigación. Vamos a seguir acompañando a su familia en este ejercicio para esclarecer los hechos y les enviamos unas condolencias porque nos solidarizamos con ellos y con el municipio de Vista Hermosa por estos hechos que han sucedido” agregó la secretaria.

Los cuerpos de los niños Guevara serían trasladados a La Guajira, pues la madre de los pequeños es de la comunidad indígena Wayúu, asentada en Uribía.