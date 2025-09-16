Tu Nueva Radio Ya entregará 30 mil córdobas de premio a la banda rítmica Marc, ganadora del concurso de bandas

Este miércoles, la Súper Líder del Dial, entregará 30 mil córdobas de premio a la Banda Independiente MARC (Música, Amor, Recreación y Compañerismo) ganadora del primer lugar de bandas rítmicas organizado por Tu Nueva Radio Ya en celebración de los 60 años de la colonia 14 de Septiembre, Managua.

La coordinación, vestuario, coreografías, música y presentación son algunos de los parámetros que el jurado calificador evaluó al momento de elegir a la Banda ganadora.

Wilmer Boniche, músico y director de la Banda que tiene 9 años de fundada, agradeció a todo su equipo por el esfuerzo, preparación y entrega que les permitió llevarse el primer lugar. “Fueron dos meses intensos de práctica y todo eso valió la pena”, aseguró.

Los 30 mil córdobas serán entregados este miércoles durante el enlace en vivo del programa Conectados Ya con el 6, a través de Canal 6, a las 11 de la mañana.

En la competencia también se premió al segundo lugar conquistado por la Banda Independiente Clásico Renacimiento de Ciudad Sandino, Managua, y en el tercer puesto la Banda Independiente Benjamín Zeledón de Jinotega.

También participaron las Bandas Rítmicas: Las Eagles y Suprema de Managua, y como invitada la Banda Élite de Masaya, y la Comparsa “Ekatombe” que inició con una espectacular presentación.

Durante el evento se realizó el concurso de la Mejor Palillona, resultando ganadoras: Karla Cabrera de la Banda MARC de Granada y Jusunieth Castro de 21 años, de la Banda Independiente de Jinotega.

Igualmente, se hizo la competencia del mejor cajista, ganado el primer lugar David Ortiz, 27 años, de la Banda Élite de Masaya, en segundo puesto Samuel Rodríguez de 20 años, de la Banda de Jinotega, y en tercer lugar Lucas Jesús López de 15 años, de la Banda MARC de Granada.

Tres días consecutivos de fiesta, de celebración de los 60 años de la colonia 14 de Septiembre, vivieron las familias junto a Tu Nueva Radio Ya, que una vez más se lució con su staff artístico y Latín William en la animación.

La fiesta cerró con broche de oro, al ritmo de la agrupación nacional Costa Azul…El Imperio de la Cumbia.