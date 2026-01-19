Todo o nada: una final que ya es histórica

El béisbol nicaragüense se prepara para vivir una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva. La Serie Final de la XXI edición de la Liga Profesional de Béisbol llegó a su punto máximo: Gigantes de Rivas y Leones de León están empatados a tres triunfos por bando y este martes se disputará el séptimo y decisivo juego, donde solo uno levantará el trofeo de campeón.

Gigantes vs Leones: la gran final del béisbol nica

No pudo escribirse un mejor guion. Dos franquicias con historia, aficiones apasionadas y planteles competitivos llevaron la serie al límite, regalando juegos intensos, cambios de momentum y actuaciones memorables. Cada encuentro fue una batalla táctica, emocional y física, reflejo del alto nivel que hoy vive nuestra liga.

El escenario no podía ser más simbólico: el Estadio Yamil Ríos Ugarte será el epicentro de la emoción. Ahí, los Gigantes de Rivas saldrán con un objetivo claro y cargado de historia: convertirse en campeones por quinta ocasión, reafirmando su lugar como una de las franquicias más exitosas del béisbol profesional nicaragüense. Para lograrlo, deberán combinar temple, ejecución y ese carácter que los distinguió en los momentos decisivos.

Pero al frente estarán unos Leones de León que demostraron colmillo y resiliencia. El rugido leonés no se apaga en instancias finales; al contrario, se hace más fuerte. León sabe jugar bajo presión y entiende que los campeonatos no se piden, se arrebatan. Cada lanzamiento, cada turno al bate y cada decisión desde el dugout puede inclinar la balanza.

Un séptimo juego es un territorio aparte. Las estadísticas se relativizan, los favoritos desaparecen y la mentalidad pesa tanto como el talento. El error más pequeño se magnifica y el héroe puede surgir del lugar menos esperado. Es ahí donde el béisbol se vuelve épico.

Más allá del resultado, esta final ya ganó. Ganó la liga, ganó la afición y ganó el béisbol nacional. Sin embargo, solo uno escribirá su nombre con letras doradas en esta edición 21. Este martes no habrá mañana: o se hace historia o se queda en el intento.

En transmisión de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, que ruede la bola y que gane el mejor.