Terremoto de magnitud 7.2 sacude Perú con epicentro en Ayacucho

Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacudió este jueves varias zonas de Perú, informó oficialmente el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento sísmico se registró a las 1:00 de la tarde, hora local, y tuvo su epicentro 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

De acuerdo con el reporte del IGP, el terremoto se originó a una profundidad de 108 kilómetros, circunstancia que permitió que el movimiento fuera percibido a gran distancia del epicentro.

Sentido en distintas zonas de Perú

El sismo provocó una fuerte sacudida en Ayacucho y fue percibido también en Lima y otras regiones del país, según reportes de medios peruanos.

El IGP estableció una intensidad de entre III y IV en Coracora, mientras las autoridades comenzaron las evaluaciones correspondientes para determinar posibles afectaciones.

Hasta los primeros reportes disponibles, no se habían confirmado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque las autoridades continuaban recopilando información desde las localidades donde se sintió el terremoto.

El epicentro estuvo localizado en una zona del sur de Perú caracterizada por una importante actividad sísmica, debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Así se sintió el temblor en Ayacucho#Terremotopic.twitter.com/4xf4uvSBCs — Indignados Perú ® (@Indignados_P) August 20, 2026

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