Policía de Nicaragua arresta a uno de los 10 fugitivos más buscados en España

Gracias a la cooperación de la Policía Nacional de Nicaragua, el sujeto Juan Herrera Guerrero, uno de los diez delincuentes más buscados por España, ya se encuentra tras las rejas.

Juan Herrera Guerrero

El prófugo, de 53 años, fue localizado en Managua, y estaba siendo buscado como autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión por los que se enfrenta a una pena de diez años de prisión en su país.

El ahora detenido inició su trayectoria en el año 2003 acumulando, desde entonces, un amplio historial de antecedentes por diversos delitos.

En el año 2010 simuló ser agente policial en España y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores a quienes realizaron tocamientos de índole sexual con el pretexto de realizar supuestos registros de seguridad.

La Policía española también confirmó que Juan Herrera tiene una condena firme por tráfico de drogas.

Así mismo, se le atribuye el liderazgo de una red de extorsión relacionada con hechos de índole sexual con menores.

Ante su fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Tras diversas gestiones, los agentes determinaron que el prófugo había abandonado España y fue ubicado en Guatemala.

La búsqueda terminó con la localización y detención del sujeto, por parte de las autoridades nicaragüenses, en base a su situación irregular en el país.

Actualmente, el detenido se encuentra detenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua, en espera de ser trasladado a España para que responda por los delitos cometidos.