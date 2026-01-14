Amor Revolucionario: coordinadora de UVE y líder de Juventud Sandinista se casarán En Ya… Tu Boda 2026

Dicen que el amor se construye paso a paso, pero para Raquel Isabeth Sánchez Rivas y Ronald Ángel Connolly Clair, el sentimiento se forjó «cuadra a cuadra», al servicio de las familias del Barrio Grenada, en el Distrito V de Managua.

Entre recorridos casa a casa, asambleas y el compromiso compartido con su comunidad, surgió una de esas historias de amor que merecen ser contadas por la Radio más Enamorada… Tu Nueva Radio Ya.

Ella, a sus 49 años con su noble rol de docente y Coordinadora de la Unidad de Victoria (UV) y él, con la energía de sus 29 años, coordinando la Juventud Sandinista, decidieron darse una oportunidad hace cuatro años y, este miércoles dieron un importante paso al inscribirse en las Bodas Colectivas 2026, que organiza la Súper Líder del Dial.

“Ambos estábamos saliendo de relaciones tóxicas. De repente, un día él me llamó y me dijo que quería una relación formal conmigo; miles de cosas me pasaron por la mente, sobre todo porque le llevo 20 años. Así, con todo el miedo, decidimos darnos una oportunidad”, expresó emocionada Isabeth, quien es madre de dos jovencitas.

«No somos solo una pareja, somos un equipo de trabajo que decidió que el mejor lugar para estar es el uno al lado del otro. El camino no ha sido fácil, la gente a veces hace comentarios malintencionados, pero hemos aprendido a ser felices ignorando lo que no aporta”, reflexionó Raquel.

Por su parte, Ronald Connolly, originario de Bluefields pero residente en Managua desde hace 14 años, se muestra seguro de su elección: “Ambos estamos convencidos de que queremos pasar el resto de la vida juntos; nos amamos, nos cuidamos y nos respetamos. Gracias a Tu Nueva Radio Ya por esta oportunidad de casarnos gratuitamente”.

¡Usted también puede decir «Sí… Acepto»!…

Al igual que estos felices enamorados, usted puede formar parte de las parejas que el próximo 14 de febrero contraerán matrimonio en las Bodas Colectivas de la Súper Líder del Dial. Participar es sencillo, llegue a nuestros estudios ubicados del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur, en el Edificio Radiópolis.

Traiga consigo, tres fotocopias de partida de nacimiento y tres fotocopias de cédula de identidad de la pareja. Además, tres fotocopias de la cédula de dos testigos que deben ser mayores de 21 años.

¡No deje pasar la oportunidad! Venga y selle su historia de amor como Raquel y Ronald, en las Bodas Colectivas más grandes de Nicaragua.