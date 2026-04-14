Pinolera que laboraba en un bar fue ultimada a tiros cuando se dirigía a su casa en Guatemala

Una nicaragüense, conocida como “La Colocha”, quien laboraba despachando en un bar, fue asesinada a balazos la madrugada de este martes 14 de abril en una carretera del municipio de San José Pinula, en Guatemala.

De acuerdo con la información, la víctima se movilizaba en una motocicleta color negro, marca Freedom con rumbo a su casa, cuando fue alcanzada por sicarios no identificados, quienes la atacaron a tiros por causas desconocidas.

Miembros de los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia tras recibir la alerta; sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que el área donde ocurrió el ataque no cuenta con cámaras de seguridad, y que por el momento no existen pistas sobre el posible móvil del crimen, debido a la escasa circulación de personas a la hora en que ocurrió el hecho.

En el lugar, técnicos del Ministerio Público (MP) embalaron varios indicios que ayudarán en la investigación, con el objetivo de identificar plenamente a la víctima y establecer las causas del ataque.