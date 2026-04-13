Río San Juan: Hombre arrecho a «empinar el codo» se ahoga en una presa de San Miguelito

El ciudadano Melvin Antonio Gómez Reyes, de 32 años, se ahogó la tarde de este lunes, al darse un chapuzón en estado de ebriedad en la presa de la comarca Never Oporta en el municipio de San Miguelito, Río San Juan.

Nuestro cazador de noticias en la zona, José Duarte, conoció que Melvin llegó a la presa para refrescarse y bajarse el guaro, ya que supuestamente, tenían días de andar empinando el codo, sin embargo, al meterse al agua, se hundió y no salió más.

Un amigo de Melvin al percatarse del incidente pidió ayuda a otros bañistas para socorrerlo, sin embargo, cuando lo sacaron ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado al centro de salud de la zona.

En tanto, agentes policiales al conocer del caso se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.