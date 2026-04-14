Nica desaparecida hace un año en Costa Rica aparece trabajando en Guatemala

Contenta se encuentra la señora Elsa María López Mejía, de 66 años, de Dipilto, Nueva Segovia, luego de que su hija Ada Guadalupe López López, de 34 años, se comunicó con ella desde Guatemala, tras haber dejado de llamarla hace un año mientras se encontraba en Costa Rica.

Ada Guadalupe López López, de 34 años

Tu Nueva Radio Ya informó que la última vez que sus familiares vieron a Ada Guadalupe fue el 15 de diciembre de 2023, cuando vino de Costa Rica a Nicaragua para asistir a la promoción escolar de sus hijas gemelas.

Aunque mantuvo comunicación constante y responsable durante meses, el contacto con Ada Guadalupe se cortó abruptamente a mediados de abril del año 2025 cuando habló por teléfono por última vez con su mamá y su hijo mayor.

Según la información brindada por la familia, la joven laboraba en una fritanga llamada «Comida Típica Tradicional», ubicada en Playas del Coco, y de pronto, las llamadas que le realizaba su madre y su hijo no fueron contestadas.

Sin embargo, luego de publicarse la angustia que atravesaba su madre, Ada Guadalupe decidió llamarla y le informó que se encuentra bien, laborando en Guatemala y que continuará comunicándose con su familia.

