Emprendedores nicaragüenses protagonizan Congreso Nacional Abril de Paz, Emprender Más Allá

Con el lema “Abril de Paz: Emprende + Allá”, unos 80 emprendedores de distintos departamentos de Nicaragua se dieron cita en el Parque Japonés de Managua, para participar en el Congreso Nacional para compartir experiencias, exhibir sus productos y fortalecer sus conocimientos a través de una agenda formativa diseñada para responder a las nuevas tendencias del mercado.

Managua: Emprendedores nicas potencian negocios y empleos

“Uno de los aspectos más relevantes del congreso es el papel activo de los protagonistas, quienes no solo participan en las ponencias, sino que también generan intercambio de ideas, establecen redes de contacto y fortalecen sus capacidades para hacer crecer sus negocios”, detalló la compañera Frania Peralta, secretaria general del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Durante la jornada se resaltó que detrás de cada emprendimiento hay historias de esfuerzo familiar y generación de oportunidades, ya que cada iniciativa puede crear entre cuatro y cinco empleos, contribuyendo directamente a la economía de las comunidades.

“Gracias a nuestro Buen Gobierno y el acompañamiento que se brinda a los emprendedores a través de créditos y capacitaciones, el 76% de los más de 21 mil protagonistas atendidos durante el 2025, eran liderados por mujeres, lo que refleja el papel clave en la transformación económica del país”, detalló Peralta.

El congreso “Abril de Paz: Emprende + Allá”, forma parte de un amplio programa de más de 200 actividades del plan “Abril Creativo Viva la Paz”, que busca seguir acompañando a los emprendedores en todas las etapas de su desarrollo, desde la idea inicial hasta su consolidación en el mercado.



