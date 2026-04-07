Managua: enorme árbol destruye parte del negocio del tiktoker nicaragüense Danny Salazar

La noche de este lunes, tremendo susto se llevó el tiktoker nicaraguense Danny Salazar y sus familiares al caer sobre el techo de su negocio y vivienda las gruesas ramas de un árbol de Laurel de la India.

Gigantesco árbol aplasta Antojitos la Danny en Managua

El incidente ocurrió en un calle del barrio San Sebastián, distrito 2 de Managua, donde funciona desde hace tres años el negocio «Antojitos la Danny».

«La verdad es que nos asustamos mucho cuando escuchamos el fuerte estruendo sobre el techo de la casa y peor aún ver las enormes ramas del árbol que me desbarató la parte del negocio», dijo Danny Salazar a Tu Nueva Radio.

El reconocido tiktoker relató que afortunadamente, hoy no abrieron en su negocio, sino la historia sería otra. «Exactamente, donde cayó parte árbol es donde mi hermana asa las carnes, si ella hubiese estado ahí, hubiese sido lamentable’.

Doña Marlene, mamá de Danny nos dijo que desde hacia unos 2 meses ya le habia pedido al señor de enfrente de apellido Sinclair, que ppr favor mandase a cortar ese árbol porque estaba demasiado grande y representaba un peligro para cualquiera de los vecinos, y no hizo caso.

La emergencia fue atendido por trabajadores de la.Alcaldia de Managua que auxiliándose de sierras eléctricas y una pala mecánica, removieron el árbol que quedó sobre la vía interrumpiendo el paso vehícular y peatonal de la zona.

