Joven es apuñalado por sujeto que intervino en pleito de mujeres en el barrio Las Torres

En el hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx fue atendido el joven Jeffrey David Pérez, de 25 años, quien resultó con múltiples heridas de cuchillo durante un pleito entre dos mujeres ocurrido anoche en el barrio Las Torres, de Managua.

En el círculo rojo el agredido y en el azul el agresor

Cazadores de noticias informaron que las mujeres involucradas en el primer bochinche son Zorayda Martínez y Junieth Salgado, quienes tras ofenderse mutuamente a través de las redes sociales, decidieron limar sus asperezas a punta de trompones y guinoñes de pelo.

Al ver que su pareja Junieth estaba siendo vencida, el sujeto Melvin Téllez sacó a relucir un cuchillo quesero de 12 pulgadas, con intenciones de lesionar a Zorayda, por lo que el prometido de este, Jeffrey David Pérez intervino en su defensa.

Joven herido por pelea entre mujeres en Managua

Fue de esa forma que al evitar que acuchillaran a su novia, Jeffrey Pérez recibió cuchilladas en el tórax, el abdomen y en las manos de parte de Melvin Téllez, quien fue grabado en video mostrando claras atenciones de acabar con su vida.

Los hechos sucedieron cerca de la casa de Jeffry David Pérez, ubicada del edificio Armando Guido, una cuadra al Este, 8 al norte y tres al este, donde los pobladores del sector pidieron a las autoridades que pongan en su lugar a las dos mujeres que, por sus rencillas personales, casi provocan un homicidio.

Video del pleito