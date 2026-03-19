Corresponsal de RT resulta herido por ataque israelí

El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos hoy en un ataque israelí en el sur del Líbano. Un proyectil lanzado por un avión israelí impactó a pocos metros del equipo de RT, que se encontraba en un puente cerca de una base militar.

El corresponsal de RT Steve Sweeney

Ambos fueron hospitalizados con heridas de metralla y actualmente están conscientes. El video del momento captó el impacto del misil mientras el equipo realizaba su labor periodística.

Llevaban chalecos con inscripción «Press»

El periodista de RT Ali Rida, que también se encontraba en el lugar, aseveró que el ataque tuvo lugar mientras llevaban chalecos antibalas con la inscripción Press (Prensa). El equipo estaba claramente identificado como prensa internacional cuando ocurrió el bombardeo.

«No puede calificarse de casual», enfatizó Rida sobre el ataque que dejó heridos a sus compañeros mientras cubrían la situación en el sur del Líbano.

Rusia denuncia ataque deliberado

En tanto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que, «en el contexto del asesinato de 200 periodistas en Gaza» por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano «no puede calificarse de casual».

«Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un ‘importante objetivo militar estratégico’, sino en el lugar donde se realizaba el reportaje», subrayó Zajárova en alusión a declaraciones previas del mando militar israelí sobre sus objetivos en la zona.