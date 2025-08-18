Hombre de 68 años muere impactado por motociclista en Pista El Recreo, Managua

El señor Raúl Antonio González García, de 68 años de edad, falleció al ser atropellado por una motocicleta en la pista del barrio El Recreo, en el Distrito III de Managua.

Trágico atropello en Managua: fallece don Raúl González

La fatalidad ocurrió la mañana de este lunes de los semáforos del colegio Benjamín Zeledón 500 metros al lago.

Testigos oculares indicaron que el adulto mayor intentaba cruzar la calle cuando fue impactado por la motocicleta marca Génesis color negro con amarillo placa M- 205-661 conducida por Junior Moisés López, de 24 años de edad.

Don Raúl González se dedicaba a la venta de helados en su casa desde hacía 20 años y al momento de ser atropellado mortalmente se dirigía a comprar las bolsitas plásticas para el empaque de sus productos.

Al lugar de la desgracia se presentaron agentes de tránsito de la Policía Nacional para investigar las circunstancias precisas en que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

