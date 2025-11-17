Hallan cuerpo calcinado en microbús de iglesia en Honduras

La madrugada de este lunes se registró una escena estremecedora donde el conductor de un microbús fue encontrado desmembrado y completamente calcinado dentro de la unidad en la colonia Buenos Aires de San Pedro Sula, Honduras.

El hallazgo ocurrió cerca del bulevar del Norte y a pocos metros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego de que el Cuerpo de Bomberos recibiera un reporte de incendio vehicular alrededor de las 3:15 de la madrugada, según confirmó la institución.

«Al llegar al lugar confirmamos que el vehículo estaba totalmente en llamas y que en el interior había una persona calcinada», informó un miembro del Cuerpo de Bomberos.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.

El microbús quedó totalmente destruido, especialmente en la cabina del conductor, donde se observaba el cuerpo irreconocible debido al nivel de calcinación. Un segundo vehículo, un bus amarillo estacionado cerca, no sufrió daños, según constataron las autoridades.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabaja en la escena para determinar si el hecho responde a un ataque directo, un ajuste de cuentas o un posible mensaje criminal.

Honduras registra 1,999 homicidios entre el 1 de enero y el 17 de noviembre, según datos de Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Los departamentos con mayor incidencia son Cortés, Yoro, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua, Colón y Atlántida.