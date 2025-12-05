La FIFA realizó la tarde de este viernes el sorteo para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de fútbol 2026, que dará inicio en el estadio Azteca, el once de Junio y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

El grupo A, es integrado por México, Corea del Sur, Sudáfrica y el equipo ganador del repechaje que disputarán entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

El grupo B, tiene a Canadá, Suiza, Qatar y el ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia Herzegovina.

En el Grupo C, están Brasil, Marruecos, Escocia y Haití; mientras en el D, lo integran Estados Unidos, Australia, Paraguay más el ganador del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Los integrantes del grupo E, son Alemania, Ecuador, Costa De Marfil y Curazao; en el grupo F, quedaron Países Bajos, Japón Túnez más el ganador del repechaje de Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, el grupo G, lo comparten Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Los integrantes del grupo H, son España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en el grupo I, estarán Francia y Senegal, Noruega, más el ganador del repechaje entre Iraq, Bolivia y Surinam.

Los campeones del mundo, Argentina fueron ubicados en el grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania, por su parte el grupo K, tiene a Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Finalmente el grupo L, lo integran Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.