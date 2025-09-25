Entre juegos, trabalenguas y magia Tu Nueva Radio YA hizo vivir un día soñado a 100 cumpleañeros de septiembre

“Ya mi Cumple” fue toda una fiesta de ensueño organizada con mucho amor por Tu Nueva Radio Ya para los 100 niños que se inscribieron en nuestra convocatoria para el mes de septiembre.

Ya mi Cumple: una fiesta inolvidable para 100 niños

El inolvidable festejo contó con la participación del Payo de todos los Niños, Pipo, quien salió en escena a las 10 de la mañana después de que los 100 cumpleañeros quebraron piñatas, en el Ranchón Tiscapa.

Pipo regaló un show espectacular de más de una hora para agasajar junto a Tu Nueva Radio Ya a los consentidos del hogar donde mezclo las tradicionales canciones como “Hola Don Pepito”.

Además, hizo desenredar la lengua a los padres que participaron en el famoso concurso de trabalenguas con el “Camarón, Caramelo; Puso a bailar a los cumpleañeros y también hizo trucos de magia.

La profesora Amada Carlina Dávila Méndez, habitante del municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya, acompañó a su nieto Ángel Andrés de 11 años, dijo que no solo los niños la pasaron bien, pues ella también se regocijo al ver la felicidad y alegría de su niño.

“Hemos disfrutado de toda esta celebración, gozamos con Pipo y todo lo que les han dado a los niños, vamos muy contentos”, dijo por su parte Rosa Amaya , habitante del barrio El Rodeo en Managua.

Los pequeños almorzaron un delicioso arroz a la valenciana preparado por Janixia Grill, Los Expertos en Asados, recibieron paquetes de golosinas y bolso de juguetes gracias a Distribuidora Roma y por supuesto no falto su rebanada de pastel para cerrar con broche de oro su fiesta de cumpleaños.

La alegría no paró ahí, porque además la Súper Líder del Dial rifó estrenos de Tiendas Grand Mall para 3 niñas y 3 niños, quienes vivieron la emoción de escoger su mudada junto a nuestro equipo de trabajo con quienes se trasladaron a Tienda ubicada en Multicentro Las Américas.

Agradecemos una vez a todos nuestros fieles oyentes por sumarse a nuestras actividades, a nuestros patrocinadores por apoyarnos y agrandar los obsequios para que las celebraciones sean inolvidables.