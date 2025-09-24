El Gran Día llegó para celebrar a 100 cumpleañeritos del mes de septiembre

La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, vuelve a llenar de alegría a las familias con la esperada fiesta “Ya mi Cumple”, donde este jueves 25 de septiembre se celebrará a lo grande a los 100 reyes del hogar que cumplen años en este mes.

La cita es a las 9 de la mañana en el Ranchón Tiscapa donde serán recibidos por el staff de Tu Nueva Radio Ya , para guiados hasta sus sillas exclusivas para que aprecien de todo el pereque organizado mes a mes con mucho cariño por La Súper Líder del Dial.

Para participar en “Ya mi Cumple”, solo debían de traer fotocopia de partida de nacimiento de su hijo para constatar que estaba cumpleañeros e cualquier día del mes de septiembre entre las edades de 3 a 12 años.

En la fiesta los niños quebrarán piñata, cantarán sus mañanitas con pastel y recibirán bolsos de golosinas, todo esto patrocinado por Distribuidora Roma.

También recibirán un delicioso almuerzo del tradicional arroz a la valenciana preparado por Janixia Grill, Los Expertos en Asados.

Durante la celebración se sacará a los 6 ganadores de sus estrenos, 3 niñas y 3 niños, quienes podrán escoger su mudada a su gusto y antojo en Tiendas Grand Mall.

Gracias al cariño de Tu Nueva Radio Ya junto a nuestros patrocinadores los pequeños vivirán una experiencia única, rodeados de música, sorpresas, mucha diversión y el show del payaso Pipo.

Tu Nueva Radio Ya comprometidos con las familias realiza durante todo el año diversas actividades desde Bodas Colectivas, Consultas Médicas gratuitas, La Madre Panza, El Papá Panzón, Ya mi Cumple y Fiestón Navideño, para llevar alegría y unidad a nuestros fieles oyentes que nos mantienen en el eterno primer lugar.

