Decoraciones Peyton se lució con escenario fantástico en fiesta de los cumpleañeritos de Tu Nueva Radio Ya

Este jueves, Tu Nueva Radio Ya celebró con alegría y color a 100 cumpleañeros, en un evento que destacó por su creatividad y ambiente festivo.

El escenario estuvo a cargo de Decoraciones Peyton, patrocinadora oficial, que se lució con una propuesta visualmente encantadora y pensada especialmente para los reyes del hogar.

La decoración incluyó globos en colores morados, rosados, verdes, blanco y amarillo, además de estrellas que formaban parte del “Piquete” creando un entorno mágico y llamativo.

En el centro del montaje se ubicó un elegante stand para los tres pasteles que Tu Nueva Radio Ya repartió entre los niños y niñas.

También llamó la atención las letras led que decían “Feliz Cumpleaños”, siendo otro punto donde se fotografiaron los niños y niñas, rodeados de una banca blanca donde se exhibieron los juguetes que fueron obsequiados a los reyes del hogar.

La celebración contó con zonas temáticas que capturaron la atención de todos los asistentes.

La decoración giró en torno a tres personajes favoritos de la infancia: la Princesa Sofía, la Abejita Chiquitita y Mario Bros.

Además se instalaron dos zonas selfie: una dedicada a la abejita para las niñas y otra inspirada en Mario Bros para los varoncitos, ofreciendo espacios ideales para que las familias capturaran recuerdos inolvidables.

Julio Hernández y Luisa Castellón, el dinámico dúo detrás de Casa de los Carritos Buggy y Decoraciones Peyton, agradecieron a Tu Nueva Radio Ya por brindarles la oportunidad de mostrar su trabajo en un evento tan especial.

Su entusiasmo y dedicación se reflejaron en cada detalle de la decoración, que convirtió el festejo en una experiencia mágica para los pequeños.

Casa de los Carritos Buggy y Decoraciones Peyton está ubicada de los semáforos del Ministerio del Interior, 4 cuadras al norte y media arriba.

Para contrataciones, pueden comunicarse al 7820-2287 o encontrarlos en redes sociales como Casa de los Carritos Buggy y Decoraciones Peyton.