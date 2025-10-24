Carín León encenderá el Estadio Nacional Soberanía este Domingo en Managua

El cantante mexicano Carín León se prepara para conquistar al público nicaragüense con su esperado concierto este domingo 26 de octubre en el Estadio Nacional Soberanía, como parte de su exitosa gira internacional “Boca Chueca Tour 2025”.

El intérprete de éxitos como “Según quién”, “Primera cita” y “Que vuelvas” promete una noche inolvidable llena de sentimiento, energía y buena música, en un espectáculo que reunirá a miles de fanáticos del regional mexicano.

Con un impresionante montaje de luces, sonido y producción visual, Carín León traerá a Managua el estilo que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes del género, combinando lo tradicional con lo moderno en cada presentación.

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus temas más sonados, además de algunas sorpresas que el artista ha preparado especialmente para el público nicaragüense.

Sería la segunda ocasión que visite tierra pinolera en el 2023 también se presentó en el Estadio soberanía.

Los precios de los boletos varían según las localidades entre ellas Grada General: 1850 córdobas, sillas preferencial 2775 , Gramilla 2405 córdobas, platinum 5,180 córdobas, y Mesa diamante 8,140 y Mesas Amex 11,100 córdobas.