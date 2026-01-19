Capturan a dos sujetos que echaron veneno a perol de Baho en el Mercado Oriental

La Policía Nacional informó este lunes la captura de Nahun Alexander Gutiérrez Betanco y Winial del Francisco de la Llana Rueda, alias “El Gordo”, dos de los sujetos que vertieron una considerable porción de Cipermetrina en un perol de baho que estaba en venta en el mercado oriental.

Nahun Alexander Gutiérrez Betanco y Winial del Francisco de la Llana Rueda

Junto a los detenidos también participó en el hecho el sujeto Kenneth Javier Martínez Cáceres, alias “Pumba”, quien se encuentra huyendo.

La comisionada Karen Obando, Codirectora de Relaciones Públicas de la Policía, dijo que Nahun Gutiérrez Betanco, tiene antecedentes de agresión.

Los sospechosos Nahun Alexander Gutiérrez Betanco, Winial del Francisco de la Llana Rueda y Kenneth Javier Martínez Cáceres (prófugo)

El perol de baho que echaron a perder los antisociales era propiedad de la comerciante Marta Migdalia del Socorro Delgadillo, y su acción fue motivada por rencillas personales, según la Policía.

Doña Martha Delgadillo dijo que los daños causados por la pérdida de su producto, es de más de 30 mil córdobas.

Los tres señalados fueron llevados a audiencia inicial este lunes a los juzgados en donde tendrán que responder por los delitos de envenenamiento de agua, alimentos y exposición de personas al peligro.

La acusación relata que, a eso de las 11:40 de la mañana del 12 de enero, los tres sujetos llegaron a un tramo de productos químicos y compraron un frasco de cien mililitros del insecticida Cipermetrina.

Kenneth Martínez lo tomó y se lo entregó a Nahum Gutiérrez. Después avanzaron en fila india hasta el puesto de baho de la víctima, ubicada de la Casa de los Encajes una cuadra abajo en el Mercado Oriental.

Ahí echaron el veneno dentro del perol que seguía en el fuego listo para ser vendido a los clientes, lo cual fue captada por diferentes cámaras de seguridad.

Tras escuchar la acusación de parte de la Fiscalía, el doctor Francisco Javier Mairena Larios, Juez Séptimo de Audiencia, remitió la causa a juicio oral y público para el 30 de enero.

La ingesta de la Cipermetrina en humanos puede causar convulsiones prolongadas, depresión del sistema nervioso central, riesgo de coma y puede ser potencialmente mortal, sobre todo en niños, adultos mayores o personas con enfermedades previas.

El tatauje de uno de los sospechosos