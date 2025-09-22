type here...
Managua
lunes, septiembre 22, 2025
Canciller ruso condecora a Laureano Ortega Murillo por su labor en la Cooperación Internacional

Por Jhonny Martínez
El compañero Laureano Ortega Murillo, asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de Nicaragua, fue condecorado hoy, lunes 22 de septiembre, con la “Insignia por la Cooperación” por el Canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.

Laureano Ortega recibe la Insignia por la Cooperación
La condecoración, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, reconoce a personas que han promovido de manera excepcional la cooperación internacional con el país.

En sus palabras de agradecimiento, el compañero Laureano Ortega Murillo expresó que recibía el honor en nombre de los Co-Presidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, el Gobierno y el Pueblo nicaragüense.

Asimismo, reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y hermandad entre Nicaragua y Rusia.

