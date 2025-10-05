Destacadas

Camioneta es arrastrada por corrientes de un rio en Matagalpa, una persona está desaparecida y otra es rescatada con vida

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

En calidad de desaparecido se encuentra Lester Sandoval, luego que la camioneta doble cabina, color azul en que viajaba fuese arrastrada por las corrientes de un río que intentaba atravesar en San Ramón Matagalpa.

Junto a Lester viajaba en la camioneta Meyling Huerta Flores de 31 años, quien fue rescatada por pobladores de la zona que se auxiliaron de mecates, y posteriormente, fue trasladada por los Bomberos a un centro asistencial de la zona.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que en la camioneta viajaba más personas, entre ellos un menor de edad, sin embargo, eso aún no ha podido ser verificado.

Las autoridades del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED), Policía Nacional y demás instituciones que laboran de forma conjunta se movilizaron al lugar para atender la emergencia.

Oyentes de Tu Nueva Radio Ya reportaron que desde las 6 de la tarde inició una fuerte lluvia en el departamento de Matagalpa, donde el río grande se desbordó, causando anegaciones en algunas viviendas del barrio Pancasán.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456