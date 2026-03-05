Adolescente falleció tras recibir descarga eléctrica en Puerto Morazán

Una tragedia enlutó a las familias de la comarca Luis Andino, en el municipio de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, tras el fallecimiento del adolescente Leonardo José Sánchez Reyes, de 13 años, a causa de una potente descarga eléctrica.

El lamentable incidente ocurrió la tarde de ayer mércoles mientras el menor se encontraba realizando labores de limpieza en un pozo artesanal ubicado en su vivienda.

Según informes preliminares, Leonardo hizo contacto accidental con un cable de energía en mal estado, el cual alimentaba la bomba de succión de agua del inmueble.

Tras el contacto con la línea electrificada, el adolescente sufrió una afectación inmediata. El dictamen médico determinó que la causa directa de su muerte fue una arritmia cardíaca aguda por descarga eléctrica.

La noticia ha causado profunda consternación entre vecinos y familiares. El menor era estudiante de la Escuela San José de Tonalá, donde se le recuerda como un joven dedicado.

Sus funerales fueron programados para la tarde de este jueves con el acompañamiento de familiares, amigos y otros miembros de la comunidad.

Este suceso resalta la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de los hogares, especialmente aquellas conectadas a sistemas de bombeo de agua, para prevenir accidentes fatales.