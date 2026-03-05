Muere Derleya Alves tras someterse a un aumento de pecho, en Brasil

Derleya Alves, una popular influencer brasileña, falleció a los 26 años de edad tras someterse a un aumento de pecho y sufrir graves complicaciones médicas, que derivaron en la extirpación de uno de sus ovarios.

Fue el pasado día 22 de febrero cuando Alves anunció por primera vez que había pasado por quirófano. «Otro sueño saliendo del papel», expresaba la creadora fitness desde su perfil de Instagram, donde acumula más de 27.000 seguidores, acompañándose de un vídeo junto a su madre, que captura la firma del consentimiento y la documentación necesaria para realizarse la cirugía.

En aquel momento, sin embargo, Alves ignoraba que, apenas ocho días después de su «soñada» operación, comenzaría a experimentar unos fuertes dolores abdominales, un malestar que, rápidamente, la llevó a acudir a urgencias para someterse a unas pruebas más exhaustivas.

Una vez ingresada en el Hospital Municipal de Marabá, situado en el norte de Brasil, el equipo médico «identificó una posible anomalía intestinal congénita» como causa principal.

A raíz de este hallazgo, de acuerdo a fuentes locales, los médicos tomaron la determinación de volver a intervenirla hasta en dos ocasiones para reparar las lesiones en los intestinos y extirparle uno de sus ovarios. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, nada pudieron hacer para salvar su vida y, el día 28, falleció a causas de las graves complicaciones. El caso sigue en investigaciones.