Hoy Tiago ante Dilmer, se repite el duelo del primer partido de la final

Este viernes desde las 6 pm y en transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, se realizará el quinto juego de la gran final entre los Gigantes de Rivas y Leones de León. Los abridores serán Tiago Da Silva y Dilmer Mejía.

El brasileño Tiago Da Silva, de los Gigantes de Rivas

El duelo entre Tiago-Dilmer de hoy, ya lo vimos en el primero de la gran final, donde el brasileño lanzo cinco entradas sin carreras, permitió cuatro imparables, regalo dos boletos y ponchó a ocho, al final salió sin decisión. Por su parte Dilmer se mantuvo cinco entradas, cinco imparables, tres carreras y una base por bolas, también salió sin decisión en el juego que los Gigantes derrotaron 7-6 a los metropolitanos.

En el primer partido de la serie la victoria fue para los Gigantes 7-6, gano en relevo Leonardo Crawford y perdió Alfredo Villa, el ex grandes ligas nica Juan Carlos Ramírez se apuntó juego salvado.

El segundo desafío la victoria fue para los leoneses con marcador de 8-1, gano el estadounidense Cole Cook con seis entradas de una carrera, perdió el abridor pinolero Danilo Bermúdez, que en 5.1 inning permitió cinco carreras pero solamente dos fueron limpias.

Para el tercero de la serie la victoria fue para León 5-2, gano Alfredo Villa con labor de seis entradas de dos carreras (una limpia), perdió Angel Obando, que en 3.2 inning permitió cuatro carreras (solamente una limpia), Samuel Adames se apuntó el salvado.

El cuarto desafío lo ganó Rivas con marcador de 10-3, en relevo Osman Gutiérrez se llevó la victoria y Kaleb Hill también en relevo fue el derrotado.

El quinto partido de la serie será hoy (viernes-6pm) en el estadio Rigoberto López Pérez de la ciudad de León, se descansa el sábado 17 de enero y el domingo 18 en el Yamil Ríos de Rivas el sexto juego, de ser necesario el séptimo y último partido se jugará el martes 20 de enero en Rivas a las 6 pm.