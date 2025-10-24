Hoy debuta el béisbol, futbol masculino y Softbol femenino en los Juegos Centroamericanos
Este viernes arranca para el béisbol, futbol masculino y softbol femenino, los Juegos Centroamericanos en Guatemala, en donde el béisbol apunta a la medalla de oro del torneo. El debut del béisbol será a las 2pm ante Honduras en transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.
Aquí les dejamos la agenda de los deportes nicaragüenses que estarán en acción este viernes en Guatemala-2025.
- BÉISBOL / 2:00 PM
Nicaragua vs. Honduras
- FÚTBOL MASCULINO / 10:00 AM
- Ronda Regular: Nicaragua vs. El Salvador
- KARATE DO / Desde las 9:00 AM
- KUMITE EQUIPOS FEMENINO (Cada país pone tres atletas).
- KUMITE EQUIPOS MASCULINO (Cada país pone cinco atletas).
- LUCHAS / 11:00 AM (sede en Honduras).
Seis Categorías Libre Masculino
- VOLEIBOL PLAYA
- FEMENINO: Lollete Rodríguez y Socoro López… Vs. Panamá (10:00 AM) / Vs. Belice (2:40 PM)
- MASCULINO: Rubén Mora y Dany López… Cintra Panamá (12:00 M) / Vs. Honduras (4:00 PM)
- SÓFTBOL FEMENINO
- Nicaragua vs. Guatemala / 4:30 PM
- FUTBOL FLAGG (Sede en Panamá)
- Masculino: Vs. El Salvador (8.00 AM) … Vs. Panamá (5:00 PM)
- Femenino: Vs. El Salvador (11:45 AM) … Vs. Panamá (7:15 PM)
HOY ARRANCA LA JUNTAS TÉCNICAS DE LOS SIGUIENTES DEPORTES: Ajedrez, Baloncesto 5×5, Billar, Canotaje y Futbol Sala.