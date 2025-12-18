Emilio Aburto busca el tercer título con Managua F.C.

El conjunto de Managua F.C tiene dos títulos en sus vitrinas, ambos campeonatos conseguidos de la mano de su director técnico Emilio Aburto, quien trata de convertirse en uno de los técnicos más ganadores con un equipo capitalino.

Emilio Aburto

El equipo de Managua F.C empato 0-0 el juego de Ida de la gran final ante los Caciques del Diriangén en la capital y este sábado (7pm) buscara el titulo como visitante. Recordemos que los actuales campeones nacionales (Managua F.C) ganaron su anterior título como visitante ante Real Estelí en el estadio Independencia.

El técnico Emilio Aburto ha sido el técnico en los dos campeonatos de los Leones capitalinos (2018 y 2025) y está a punto de ingresar a una lista selecta de técnicos que han logrado tres títulos con equipos de la capital.

Según datos suministrados por el colega Javier Hernandez, los técnicos con mas títulos con clubes de la capital son; Armando Arroyo y Florencio Leiva con tres cada uno.

Aquí les dejo los detalles al respecto: Armando Arroyo fue campeón con la Universidad Centroamericana (UCA) en tres ocasiones, en los años 1975,1976 y 1977, por su parte Florencio Leiva con los Diablos Rojos del América también gano tres campeonatos en los años1985, 1988 y 1990.

Con dos títulos cada uno con equipos de Managua están, el brasileño Flavio Da Silva con el Walter Ferreti en 2014 y 2017 y Emilio Aburto con Managua F.C en 2018 y 2025.

Sera que Managua F.C consiga su tercer título de la mano de Aburto…lo sabremos el próximo sábado.