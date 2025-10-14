Dantos en la Profesional: No es tan sencillo

Este lunes se dio a conocer en conferencia de prensa que los Dantos se estarían convirtiendo en la sexta franquicia de la liga nicaragüense de béisbol profesional, para la temporada 2026-2027.

Actualmente la liga cuenta con los actuales campeones Leones de León, Tigres de Chinandega, Gigantes de Rivas, Tren del Norte-Estelí y los Indios del Bóer.

“Nosotros estamos en conversación con la liga, estamos pidiendo la documentación, no es tan sencillo, hay que hacer varios análisis. No tenemos plantilla porque nuestros peloteros de los Dantos del Pomares están regados por los cinco equipos de la profesional”, menciono Morris López, representante de los Dantos.

La llegada de los Dantos a la profesional no es tan fácil como muchos piensan, ya que los peloteros que militan en el club capitalino en el Pomares (torneo de primera división), ya tienen contratos firmados con sus equipos en la profesional. “Lo ideal sería tener nuestro mismo equipo del Pomares, uno de los temas es ver cómo hacemos con nuestros peloteros, hay que ver si será Draft o ver esa situación”, recalco López.

“Estamos analizando todos los escenarios, la voluntad existe y no está descartada, hay que ver muchos temas. Jugaríamos en Managua en el estadio Soberanía y el estadio Roberto Clemente de Masaya. Hay muchos temas que hay que ver, con el nuevo cambio de administración en la liga, nos da más confianza y ver qué pasa en la edición 2026-2027.