Los Dantos se mantienen en el primer lugar del Pomares con 5-1

La Maquinaria Roja de los Dantos se mantiene en el primer lugar del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, con récord de cinco victorias por una derrota, en la segunda vuelta del torneo.

Los Dantos doblegaron por blanqueada 4-0 a las Fieras del San Fernando

El próximo sabado los Dantos reciben en la UAM a los Tiburones de Granada, a las 12 del mediodía.

En segundo lugar de la tabla de posiciones está Rivas, con cuatro victorias y una derrota, seguido por el Bóer, Matagalpa y Caribe Sur, con cuatro triunfos y dos reveses.

El Bóer enfrenta el sábado en Villa El Carmen a los Cafeteros de Carazo, a las once de la mañana y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En el puesto seis aparece Granada con tres ganados y tres perdidos, en séptimo lugar está Chinandega con dos triunfos y tres reveses.

En el lugar siete están Estelí, San Fernando y Nueva Segovia con dos triunfos y cuatro reveses y en el octavo lugar se encuentra Carazo con un triunfo y cinco derrotas.