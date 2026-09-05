Confederación de Béisbol del Caribe anuncia la creación de la Serie del Caribe Juvenil en Puerto Rico

La Confederación de Béisbol del Caribe aprobó una nueva edición de la Serie del Caribe, pero esta vez destinada a jóvenes de alrededor de 15 años, según informó Vitelio Mejía, presidente de LIDOM.

El torneo se celebrará este año en Puerto Rico. Las fechas aún no han sido anunciadas por la Confederación.

Mejía destacó que esta nueva versión busca impulsar el desarrollo del béisbol en las categorías menores de la región y darle proyección internacional a los talentos jóvenes del Caribe.

La Serie del Caribe tradicional reúne a los campeones de las ligas profesionales del Caribe. Para esta versión juvenil U-15 se espera la participación de los países miembros de la Confederación como, República Dominicana, Puerto Rico que sera el País sede, Venezuela y México.

Tambien se dijo que posiblemente sean invitados los paises de Cuba, Panamá, Colombia y Curazao.

Se espera confirmación oficial de los equipos y del formato una vez se anuncien las fechas.